Inps | carta d’identità elettronica per accedere ai servizi

Obbligatoria la carta d'identità elettronica per accedere ai servizi dell'Inps dedicata ai lavoratori. Ecco tutte le novità. ROMA – carta d'identità obbligatoria per accedere ai servizi dell'Inps dedicati ai lavoratori e non solo. E' partita ufficialmente il 24 gennaio 2020 la collaborazione tra l'Istituto di Previdenza Sociale e il Poligrafico e Zecca dello Stato. Con il documento digitalizzato i cittadini potranno utilizzare il Portale dei pagamenti, verificare la posizione contributiva e previdenziale e accedere ai servizi dei lavoratori. Si tratta di un primo passo verso l'addio definitivo alla carta anche nella pubblica amministrazione. In futuro, infatti, anche altri accessi potranno essere effettuati solo con la carta d'identità elettronica.

