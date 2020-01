Infinita Italia dello sci a Bansko: Curtoni, Bassino e Brignone monopolizzano il podio (Di sabato 25 gennaio 2020) Non succede spesso, ma quando capita è bellissimo: tre azzurre nelle prime tre posizioni. È quanto accaduto questa mattina, 25 gennaio, a Bansko, nella seconda discesa libera femminile in due giorni. Elena Curtoni strappa il suo primo successo in carriera, davanti a Marta Bassino e a Federica Brignone. Per l’atleta si tratta della prima vittoria, ottenuta partendo con il pettorale numero 28 e favorita, su avversarie più blasonate di lei, dalla migliore visibilità sulla pista. LEGGI ANCHE > C’è un signore sullo Stelvio, si chiama Dominik Paris Elena Curtoni e altre due Italiane sul podio È il tassello che aggiunge un tocco di colore a una giornata che sembrava già trionfale, grazie al fatto che le altre due ragazze terribili – ovvero Marta Bassino e Federica Brignone – si erano piazzate davanti a Michaela Shiffrin, la regina della coppa del mondo, ... giornalettismo

ES1670 : RT @_FrancescoLuna: In Italia, se hai visto qualcosa che possa scagionare un innocente e vuoi vivere tranquillo, fatti gli affari tuoi. A… - _FrancescoLuna : In Italia, se hai visto qualcosa che possa scagionare un innocente e vuoi vivere tranquillo, fatti gli affari tuoi.… - Manzi_Ettore : @in_pigiama @sbonaccini @simonett62 Patetici. Quando avrete finito lo spettacolo da circo sarà un triste momento pe… -