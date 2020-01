Incidente stradale per Giancarlo Magalli, conduttore illeso (Di sabato 25 gennaio 2020) Incidente stradale per Giancarlo Magalli a Roma. Auto distrutta ma il conduttore è rimasto illeso. La figlia: “Qui tutti bene”. ROMA – Giancarlo Magalli è stato vittima di un brutto Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze. Come raccontato da Il Tempo, il popolare conduttore televisivo ha perso il controllo della sua auto sulla Cassia, a Roma, nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio 2020. Nello scontro è stato coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo ma nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso per capire il motivo di questo Incidente. Le prime ipotesi fanno pensare all’alta velocità ma sono stati autorizzati anche i controlli alla macchina per capire se si è trattato di un guasto meccanico. Incidente Giancarlo Magalli, conduttore illeso Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il giornalista si trovava sulla Cassia-bis, ... newsmondo

emergenzavvf : Finisce contro un’abitazione per un incidente stradale, i #vigililidelfuoco intervengono con l’autogru per rimuover… - emergenzavvf : Si torna in aula: #vigilidelfuoco e docenti dell'Università di #Pordenone insieme per un seminario sul soccorso per… - Davide74582463 : RT @emergenzavvf: Si torna in aula: #vigilidelfuoco e docenti dell'Università di #Pordenone insieme per un seminario sul soccorso per incid… -