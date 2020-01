In ospedale con forti dolori, muore dopo dimissioni: famiglia denuncia (Di sabato 25 gennaio 2020) Catania, presunto caso di malasanità. Un uomo di 44 anni è deceduto dopo essere stato dimesso dall’ospedale in cui si era recato a seguito di forti dolori addominali. L’episodio è avvenuto a Giarre: la moglie della vittima ha sporto denuncia. Luigi morto dopo le dimissioni Rimandato a casa dal medico dopo essere stato rassicurato di avere solo un virus intestinale, un uomo di 44 anni è deceduto per infarto. Luigi Magaraci, catanese di Giarre, è morto un’ora dopo le dimissioni dal Presidio Territoriale d’emergenza dell’ospedale cittadino nella mattinata di giovedì 23 gennaio. Recatosi d’urgenza insieme alla moglie, è stata quest’ultima a sporgere denuncia dell’accaduto chiedendo di far luce su quanto avvenuto. A rivelare la vicenda il quotidiano “La Sicilia“, dove la donna ha accusato apertamente il medico in servizio in quel momento, unica struttura d’emergenza aperta ... notizie

RobertoBurioni : Ora costruiscono un ospedale per contenere il virus, una settimana fa hanno organizzato un immenso banchetto con 40… - AmbCina : La sfida di #Wuhan al #coronavirus: costruire un #ospedale di 25.000 mq, con 1.000 posti letto, in meno di 10 giorn… - Avvenire_Nei : #Virus A #Wuhan un ospedale con mille posti letto. Sarà pronto in 10 giorni -