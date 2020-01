Impeachment, “Trump un dittatore, va rimosso”. L’affondo dell’accusa contro il presidente che marcia con gli antiabortisti (Di sabato 25 gennaio 2020) Un “dittatore” che va “rimosso dal suo incarico” di presidente degli Stati Uniti. Dopo tre lunghi giorni di dichiarazioni di apertura da parte dei democratici si sono concluse venerdì sera le accuse nel processo per Impeachment a Donald Trump che intanto, primo presidente della storia, marciava con gli antiabortisti. Jerrold Nadler, il presidente della commissione Giustizia della Camera, ha definito l’inquilino della Casa Bianca un “dittatore”, appunto. Per Nadler il tycoon, che si ricandida al suo secondo mandato, vuole essere “onnipotente”. Trump è determinato “ad avere tutti i poteri – ha continuato Nadler riferendosi al rifiuto del presidente di rispettare i mandati emessi dalla Camera per la consegna dei documenti – non ha rispetto del Congresso, non ha rispetto dei rappresentanti del popolo. È un dittatore, ... ilfattoquotidiano

