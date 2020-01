Imola, madre lascia la bambina in auto ma arriva il ladro che spacca il finestrino (Di sabato 25 gennaio 2020) Lavinia Greci Il malvivente ha sfondato il vetro anteriore della macchina ma non ha importunato la ragazzina, che stava aspettando il ritorno della madre, scesa per una commissione. Si cerca il responsabile: la denuncia è di furto aggravato Aveva lasciato la figlia a bordo della sua auto e, molto probabilmente, non poteva immaginare che quel veicolo diventasse un luogo pericoloso per l'incolumità della bambina. Un ladro, infatti, approfittando dell'assenza della prorietaria della macchina (e madre della ragazzina) si è avvicinato al finestrino, lo ha sfondato e ha portato via la borsa della donna, che conteneva circa 50 euro e alcuni effetti personali senza, però, importunare la piccola. È accaduto a Imola. Il furto vicino alla scuola Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, il furto si sarebbe consumato ieri pomeriggio, vicino a una scuola situata in via San ... ilgiornale

Imola madre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Imola madre