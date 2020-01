Il voto in Emilia Romagna sarà deciso dall’affluenza alle urne (Di sabato 25 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia Romagna, si gioca tutto sull’affluenza alle urne. Le città premiano il Centrosinistra, i piccoli centri premiano la Lega. È arrivato il momento dell’attesissimo confronto elettorale in Emilia Romagna, con le elezioni regionali che potrebbero incidere in maniera significativa sul futuro del governo nazionale. Il Partito democratico arriva al giorno del voto appaiato alla Lega di Matteo Salvini e la sensazione, ormai da settimane, è che le sorti delle consultazioni nella Roccaforte rossa d’Italia si decideranno al termine di una battaglia all’ultimo voto (come e quando si vota in Emilia Romagna). Elezioni Emilia Romagna, si decide tutto in base all’affluenza Se c’è una forza che può sorridere prima dell’apertura delle urne quella è la Lega. Arrivare a contendere la vittoria al Pd in una regione storicamente ... newsmondo

