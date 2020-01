Il Teatro San Carlo ricorda, presso il “Memus”, la Giornata della Memoria (Di sabato 25 gennaio 2020) Al “MEMUS” il museo storico del Teatro San Carlo, lunedì 27 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, si celebra ‘La Giornata della Memoria’. Sensibile al ricordo che si celebra in questo drammatico “Giornata della Memoria”, anche il Teatro San Carlo, che da molti anni dedica importanti iniziative a questa significativa Giornata, lunedì 27 gennaio ricorderà uno degli eccidi più sconvolgenti nella storia dell’umanità, quando l’Armata Rossa varcò per la prima volta i cancelli della Campo di Sterminio di Auschwitz: era il 27 gennaio 1945. Per l’occasione la Fondazione Lirica offrirà a titolo gratuito, grazie all’Art Bonus, la visione al MEMUS del documentario “The Short Life Of Anne Frank” diretto e prodotto da Gerrit Netten, autore anche dei testi insieme a Wouter van der Sluis. Musiche di Vincent van Rooijen. La proiezione è ... 2anews

