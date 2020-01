"Il suo ultimo desiderio", Anne Hathaway e Ben Affleck nel film Netflix - (Di sabato 25 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Anne Hathaway e Ben Affleck protagonisti del film “Il suo ultimo desiderio”, un thriller politico targato Netflix. Ecco quando sarà disponibile Un thriller politico per Anne Hathaway e Ben Affleck, protagonisti di “Il suo ultimo desiderio”, in arrivo su Netflix il prossimo mese. Il suo ultimo desiderio, la trama La storia che vedremo in "Il suo ultimo desiderio" è basata sull’omonimo libro della celebre scrittrice statunitense Joan Didion pubblicato nel 1996. La trama è ambientata negli anni ’80 durante la presidenza di Ronald Reagan e intreccia il thriller politico con il dramma familiare. La protagonista è Elena McMahon, una giornalista d’inchiesta impegnata nella ricerca delle verità sulla vicenda del traffico di armi tra Stati Uniti e Iran per i Contras in Nicaragua. Elena, malvista a Washington D.C. per le sue inchieste, finisce poi per diventare in ... ilgiornale

