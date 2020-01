Il settore del mercato del fai-da-te creativo è in crescita. Queste le novità (Di sabato 25 gennaio 2020) Il mercato mondiale del fai-da-te (do-it-yourself, DIY) vale 600 miliardi di dollari, di cui 85% generato in Nord America ed Europa, e di cui 90 miliardi sono relativi alla ‘nicchia’ del fai-da-te creativo. E sono numeri in crescita. Le ragioni sono dovute principalmente alla sempre maggiore disponibilità di tempo libero e al desiderio di dedicarlo in attività interessanti, personali, accessibili, realizzando al contempo qualcosa di concreto, utile e originale. Senza dimenticare l’aspetto, in aumento, del riciclo e riutilizzo di oggetti, rimodernati, in un’ottica eco-sostenibile. Dichiara Paolo Barbone, fondatore e amministratore delegato di Dooitu: “E’ con grande soddisfazione che vediamo l’interesse che stiamo suscitando tra gli investitori, sia singoli privati che aziendali, in questa campagna di crowdfunding a favore di Dooitu. Persone e ... bigodino

JuventusFCYouth : QUI ?? - acmilanyouth : Il #MilanPrimavera cerca la vittoria consecutiva numero ?? U17, U16 e U15 ?? Chievo Verona ???? Tornano in campo U14 e… - LuigiGallo15 : #18gennaio Assumere con un contratto statale stabile oltre 11.000 #lavoratori del settore delle pulizie nelle scuol… -