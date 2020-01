Il Segreto anticipazioni spagnole: Rosa seduce Adolfo (Di sabato 25 gennaio 2020) Interessanti le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, che in Italia vedremo tra qualche mese per via della differenza di programmazione. Nelle nuove trame, Rosa riuscirà a conquistare Adolfo e tra i due scatterà un passionale bacio. Nel frattempo, non si placherà la crisi coniugale tra Marcela e Matias, ormai sempre più distanti. I due però, proveranno a dare una possibilità al loro matrimonio facendo un viaggio a Munia. Tomas, vedendoli partire, capirà di aver perso la sua amante per sempre. Il Segreto anticipazioni: un nuovo amore a Puente Viejo Nei prossimi episodi spagnoli della soap opera, Francisca continuerà ad essere rinchiusa nel padiglione e comincerà a nutrire dei dubbi in merito alla buona fede di Isabel. Seguendo gli ordini della sua padrona, Antoñita proverà a distrarre la matrona. Nel frattempo, le cose alla miniera non andranno affatto bene. Il ... kontrokultura

