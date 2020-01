Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando ma non si trova il corpo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Segreto, anticipazioni spagnole. Fernando decide di scappare dalle accuse con Maria, ma la donna, spaventata, lo uccide. Arrivano le ultime anticipazioni spagnole della trama delle puntate de Il Segreto. In queste puntate vedremo la terribile fine che farà Fernando. Le malefatte dell’uomo infatti verranno smascherate e non gli rimarrà altro da fare che scappare. In un ultimo disperato tentativo di sistemare la situazione, il Mesia rapisce Maria e le chiede di fuggire con lei. La donna, molto impaurita dalle minacce di una bomba, sfrutta una disattenzione dell’uomo per far esplodere la bomba, uccidendolo. Ma il cadavere non viene trovato. Vediamo adesso le anticipazioni spagnole più nel dettaglio. Le malefatte di Fernando, usciranno allo scoperto e per il Mesia sarà la fine. Francisca, Carmelo e Severo hanno raccolto abbastanza prove per condannarlo ad una vita in ... 2anews

