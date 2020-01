Il QuizzOpen su Sanremo: tutte le risposte alle domande che vi abbiamo posto su Instagram (Di sabato 25 gennaio 2020) Anche quest’anno abbiamo messo alla prova i nostri followers di Instagram con un quiz su Sanremo. Il Festival della canzone italiana, giunto alla settantesima edizione, ha negli anni creato un vero e proprio archivio di aneddoti, curiosità e polemiche. La mole di informazioni produce ogni anno volumi dal carattere enciclopedico per soddisfare le curiosità dei fan più incalliti. abbiamo selezionato 10 degli aneddoti più curiosi avvenuti in questi settant’anni. Di seguito le risposte corrette. 1. Quale big in gara nel nel 1971 dovette cambiare il testo e titolo del brano perché ritenuto “blasfemo”? Lucio DallaAdriano CelentanoNew TrollsEquipe 84 Risposta corretta: Lucio Dalla presentò la canzone Gesù Bambino, il brano raccontava la storia di una ragazza madre e del figlio avuto con un soldato alleato. Il titolo fu cambiata in 4 marzo 1943 data di nascita del cantautore. ... open.online

