Il primo teaser di The Undoing vede già Nicole Kidman vicina al punto di rottura (Di sabato 25 gennaio 2020) Al panel di presentazione della nuova programmazione HBO se ne parlava come della nuova Big Little Lies, e nonostante le smentite il primo teaser di The Undoing sembra porre Nicole Kidman su un simile piano di sofferenza. La serie limitata HBO, attesa al debutto a maggio, si presenta infatti come un intenso thriller psicologico, ispirata com'è al romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Questa la traduzione della sinossi ufficiale: La serie limitata The Undoing vede Nicole Kidman e Hugh Grant nei panni di Grace e Jonathan Fraser, protagonisti dell'unica vita mai desiderata per sé stessi. All'improvviso si apre una crepa nelle loro esistenze: una morte violenta e una catena di terribili rivelazioni. Abbandonata dopo un disastro crescente e molto pubblico e sconvolta dai modi in cui è riuscita a eludere i suoi stessi consigli, Grace deve smantellare la sua vita e ... optimaitalia

LIANAsomnia : se dovesse uscire la foto teaser di Yves in versione primo piano tipo Hyunjin e Gowon io muoio - knkheejune_ : @strawchuuberry non è fortuna, è bravura! dopo aver ascoltato il tuo solo, non ho cantato altro per almeno una sett… - 3cinematographe : Il teaser trailer di #FastandFurious9 ci annuncia che il 31 gennaio verrà presentato il primo trailer ufficiale. -