Il padre di Luca Sacchi: «Anastasiya ha la responsabilità morale per la morte di mio figlio» (Di sabato 25 gennaio 2020) All’indomani della richiesta (autorizzata dal gip) del giudizio immediato nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, il padre di Luca Sacchi chiude la porta alla fidanzata di suo figlio e l’accusa di avere una responsabilità morale per la morte del giovane romano. La donna, infatti, non sarà sottoposta a udienza preliminare. Stessa decisione presa per gli altri sei imputati nel ramo dell’indagine che riguarda la compravendita di quel gran quantitativo di sostanze stupefacenti che, poi, ha portato all’omicidio Luca Sacchi. LEGGI ANCHE > Giudizio immediato per Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi «Ci sono dei responsabili materiali che meritano di scontare il massimo della pena – ha detto Alfonso Sacchi in un’intervista rilascia a Il Messaggero – e poi c’è chi, per la morte di mio figlio, ha una responsabilità morale. Quella persona è ... giornalettismo

