Il giorno del ricordo del Beato Vincenzo, martire di Pratulin (Di sabato 25 gennaio 2020) Il giorno del ricordo del Beato Vincenzo, martire di Pratulin in Polonia con altri 12 cristiani, tutti massacrati il 24 gennaio 1874 Il 24 gennaio è il giorno del calendario dedicato al ricordo dei Beati Martiri di Pratulin: 13 Cattolici Orientali massacrati in questa data dall’esercito imperiale russo. Nel 1874, in un villaggio della Polonia, … L'articolo Il giorno del ricordo del Beato Vincenzo, martire di Pratulin proviene da www.inews24.it. inews24

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Buonarroti, Mosè, 1513-1515, Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma.… - UffiziGalleries : Il #31gennaio sarà la 'Festa dei Doni': nel giorno del matrimonio della celebre coppia di mecenati, ritratta da… - RaiDue : In occasione del 27 Gennaio, Giorno della Memoria, domenica a @chetempochefa la senatrice a vita Liliana Segre. Ore… -