Il Consorzio Asi ha approvato il piano triennale e annuale delle opere pubbliche

Caserta – A margine della seduta la presidente Raffaela Pignetti ha con soddisfazione sottolineato: "Continuiamo a lavorare per la valorizzazione del territorio, per incrementare la competitività dell'area industriale e per offrire alle imprese un costante miglioramento della qualità dei servizi che consenta un incremento degli investimenti anche tramite infrastrutture fisiche e non fisiche". Il Consiglio Generale del Consorzio Asi Caserta ha approvato ieri mattina il piano triennale e annuale delle opere pubbliche tra nuove infrastrutture da realizzare e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della sede stradale e l'impianto di pubblica illuminazione negli agglomerati di Ponteselice, Aversa Nord, Marcianise e Volturno Nord oltre alla realizzazione di alcuni interventi di videosorveglianza.

