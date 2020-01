Il Cantante Mascherato, terza puntata: smascherato Pavone, a rischio Mostro e Mastino (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, cos'è successo nella terza puntata? Durante semifinale del talent show di Rai 1, sono stati eletti tre concorrenti di quattro che parteciperanno alla finale di venerdì prossimo: Angelo, Coniglio e Leone sono passati nella fase degli scontri diretti con Mostro, Mastino e Pavone. I "cuoricini" di Instagram hanno poi determinato l'uscita di scena di Pavone, mentre Mostro e Mastino dovranno battersi per l'ultimo post nella competizione in apertura della prossima puntata.Ma chi si celava sotto le piume del Pavone? Ad indovinare l'identità del Pavone, in questa puntata, è stata la giurata Ilenia Pastorelli: sotto la maschera dell'uccello variopinto si nascondeva l'imitatrice Emanuela Aureli.Il Cantante Mascherato, terza puntata: sMascherato Pavone, a rischio Mostro e Mastino pubblicato su TVBlog.it 25 gennaio 2020 00:45. blogo

SmorfiaDigitale : Il Cantante Mascherato: la Carlucci brilla, ma Al Bano il protagonista - chry_mil : RT @msocialmagazine: EMANUELA AURELI (alias PAVONE) è il terzo cantante s-mascherato! | MASTINO e MOSTRO al televoto. In finale: CONIGLIO,… - fseviareggio : RT @Saverio_94: #IlCantanteMascherato: nella terza puntata eliminata Emanuela Aureli· Era il Pavone ?? -