Il Cantante Mascherato: l’eliminato della terza puntata del 24 gennaio (SPOILER) (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, l’eliminato della terza puntata del 24 gennaio è il Pavone. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Ieri, venerdì 24 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di Rai 1, condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nella puntata di ieri c’è già stata una nuova rivelazione, il terzo eliminato è stato il Pavone, vediamo chi si nascondeva sotto la maschera Nella puntata di ieri Il Pavone è stato eliminato. In una sfida contro il Leone, il pavone ha cantato “Se Bruciasse La città” di Massimo Ranieri. Dopo l’esibizione l’unica giurata del programma a fare il nome esatto del personaggio famoso che si nascondeva sotto la maschera, è stata Ilenia Pastorelli, che aveva fatto quindi il nome della nota ... dituttounpop

dddtriple1 : Il cantante mascherato da pavone chi altri poteva essere...???? - italiaserait : Cantante Mascherato: terza puntata, eliminato il Pavone. Era Emanuela Aureli - zazoomnews : Il cantante mascherato Emanuela Aureli è il Pavone - #cantante #mascherato #Emanuela -