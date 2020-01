Il Cantante Mascherato, Giullermo Mariotto parla dell’Angelo e scatena la polemica: «Offensivo» (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato sta appassionando molti telespettatori e, in attesa di scoprire le identità di tutti gli artisti in gara, Guillermo Mariotto finisce sui social per una battuta giudicata da molti “infelice”. «Voglio la quota gay in finale», dice il membro della giuria scegliendo l’Angelo al posto del Mostro. Il giurato, infatti, ha pronunciato questa frase perché convinto che sotto la maschera angelica si nasconda Valerio Scanu. La frase ha diviso Twitter. L’aver etichettato il Cantante da molti fan è stato considerato discriminatorio e poco rispettoso. Già in un’altra occasione, l’Angelo era intervenuto dicendo: «Cercate di andare oltre il fatto di voler sapere di più sulla mia identità, pensate alle emozioni che vi arrivano…. » E poi ancora: «Io sono un angelo e sono molto altro. Perché tra noi due, quello che indossa una maschera sei ... newscronaca.myblog

IlContiAndrea : Guillermo Mariotto si è mostrato ancora una volta fuori contesto e assolutamente non adatto al suo ruolo. Forse la… - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, venerdì 24 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato (18.7%), GF Vip (16.2%) - cookie40916 : Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l'Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il P… -