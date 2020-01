Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il Pavone, era Manuela Aureli (Di sabato 25 gennaio 2020) Alla fine si “rimprovera” sempre bonariamente “Amici di Maria De Filippi” per il suo “pongoregolamento”, ossia cambiare le carte in tavola del gioco all’ultimo minuto e con costanza, ma a sorpresa anche “Il Cantante Mascherato” ha scompaginato il finale. Infatti erano previste due eliminazioni. Prima è stato eliminato il Pavone, che era animato da Manuela Aureli, poi durante il ballottaggio tra il Mastino (ancora una volta sottoposto al giudizio del pubblico) e il Mostro a televoto chiuso, Milly Carlucci ha annunciato a mezzanotte e dieci che il televoto sarebbe rimasto aperto tutta la settimana e che il responso sarebbe slittato di una settimana. Telespettatori increduli e qualche protesta sul Web. Evidentemente l’attesa comparsa sul palco di tre possibili indiziati per la maschera del Leone con Adriano Pappalardo, Al Bano e Max Giusti è andata per le lunghe e la chiusura ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il… - FQMagazineit : Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il P… -