Il Cantante Mascherato contro il Grande Fratello Vip: chi ha vinto la sfida dello share (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri sera è andata in onda la terza sfida dello share fra Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci ed il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo show di Rai Uno che ha visto l’eliminazione del Pavone (che si è rivelato essere Emanuela Aureli) ha fatto 3.788.000 telespettatori pari ad uno share del 18,7%, mentre la sesta puntata del Grande Fratello Vip con l’eliminazione di Ivan Gonzalez ha fatto 2.761.000 telespettatori ed uno share del 16,2%. Possiamo confermare che far scontrare questi due programmi non ha giovato a nessuno. Il Cantante Mascherato Ascolti 1^ puntata: 4.437.000 spettatori pari al 20,85% di share 2^ puntata: 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share 3^ puntata: 3.788.000 spettatori pari al 18.70% di share. Grande Fratello Vip 4 Ascolti 1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share 2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share 3^ ... bitchyf

AndreaFilocomo : RT @Saverio_94: Il Cantante Mascherato (18.7), GFVip (16.2). Da questa sfida ci si aspettava decisamente altri numeri. Un peccato, perché i… - AndreaFilocomo : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, venerdì 24 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato (18.7%), GF Vip (16.2%) - TutteLeNotizie : Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in… -