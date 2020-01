Il cantante mascherato batte il GF VIP 4 che floppa clamorosamente: ascolti da brivido per Alfonso Signorini (Di sabato 25 gennaio 2020) Che venerdì sera amaro per gli ascolti tv. Certo si parlerà di successi, anche perchè ormai i numeri ogni ufficio stampa se li legge a piacimento, come fanno anche i conduttori. Ma i numeri, come diciamo da anni, restano sempre tali e possiamo tranquillamente dire che nella serata del 24 gennaio 2020 sia Il cantante mascherato che il GF VIP 4 non hanno brillato. Il programma di Milly Carlucci può anche vincere la sfida contro Canale 5, e magari in Rai ci si accontenta di questo. Ma vista tutta l’attesa che si era creata verso questo programma, portare a casa gli ascolti registrati ieri, non è un risultato di cui essere particolarmente fieri. Vediamo quindi quelli che sono i numeri della prima serata del venerdì sera, per poi fare una riflessione. ascolti TV 24 GENNAIO 2020: I DATI AUDITEL DEL cantante mascherato 3,7milioni di spettatori ed il 18,7% di share. Pare ... ultimenotizieflash

Noovyis : (Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il… - FQMagazineit : Il Cantante Mascherato, gelo per la gaffe di Mariotto con l’Angelo: “Voglio la quota gay in finale”. Eliminato il P… -