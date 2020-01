Il Benevento riprende la marcia col Cittadella, la Strega espugna il “Tombolato” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCittadella (Pd) – Proprio come nel girone di andata. Dopo aver pareggiato con il Pisa, il Benevento si prende i tre punti con il Cittadella. Un copione già visto anche se questa volta è stato meno agevole avere ragione dei granata di Venturato, rimasti in dieci a inizio secondo tempo per l’espulsione di Adorni. La Strega era riuscita a sbloccarla con l’ex Moncini, al primo centro in giallorosso, salvo farsi recuperare da un rigore di Iori, alla trecentesima in B. Una sfida ostica, decisa nel finale da un’inzuccata di capitan Maggio che consegna a Inzaghi i primi tre punti del girone di ritorno e un altro, l’ennesimo, allungo considerando la caduta interna del Pordenone. La partita – Schieramenti classici per Venturato e Inzaghi. Il tecnico del Cittadella lascia Diaw in panchina, l’allenatore del Benevento decide di ... anteprima24

