Il 27 gennaio si celebra la “Giornata della Memoria”, per non dimenticare l’Olocausto (Di sabato 25 gennaio 2020) Giornata della Memoria: lunedì, 27 gennaio 2020, a 75 anni all’apertura dei cancelli del Campo di Sterminio di Auschwitz, l’Italia e il mondo intero, si preparano a celebrare il più grande e vergognoso eccidio della storia. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder verso la Germania, aprirono per primi i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, ignari di ciò che si sarebbe manifestato, di lì a poco, innanzi ai loro occhi: l’inverosimile orrore del più famigerato campo di sterminio nazista, teatro della cosiddetta “soluzione finale”. Lo sgomento che procurò tale ignobile e assurda scoperta, fu così grande e dolorosa che tutto il genere umano si sentì, per un momento, perso e smarrito in una realtà che sembrava superare qualsiasi soglia dell’impossibile. La guerra aveva procurato milioni di ... 2anews

