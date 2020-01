I fattori decisivi del voto in Emilia-Romagna (Di sabato 25 gennaio 2020) L’affluenza sarà decisiva nel voto in Emilia-Romagna. Nel 2014 alle urne si presentarono 1 milione e 300 mila persone, pari al minimo storico del 37,7 per cento. È certo che nel voto del 26 gennaio l’affluenza tornerà a salire e che proprio il numero dei votanti sarà decisivo per l’esito della contesa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Lorenzo Giarelli racconta perché: “Il 37 per cento del 2014 era figlio di un altro mondo –spiega Roberto Weber, presidente di Ixè –ed era un segnale di disagio che il gruppo dirigente del centrosinistra non colse affatto. Oggi credo che sia ragionevole una stima superiore al 65 per cento”. Tra chi prega per un’affluenza alta c’è soprattutto Stefano Bonaccini, almeno secondo Antonio Noto (Noto Sondaggi): “Un dato alto favorirebbe più il centrosinistra, perché se il centrodestra dovesse ... nextquotidiano

