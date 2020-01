I convocati di Gattuso per il big match del San Paolo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ultimo allenamento pomeridiano a Castel Volturno (Ce) per gli azzurri che domani affronteranno la capolista Juventus allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Lavoro personalizzato per Ghoulam, Mertens e Koulibaly, ancora non al massimo delle loro potenzialità. Terapie e lavoro personalizzato in palestra invece per Younes. Mentre il portiere Ospina ha saltato la sessione per una gastroenterite. I convocati di Gattuso per la sfida di domani: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho. L'articolo I convocati di Gattuso per il big match del San Paolo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

