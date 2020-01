Harry e Meghan: la loro casa dei sogni in Canada [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Harry e Meghan sono pronti per iniziare la nuova vita in Canada e di certo avevano bisogno di trovare una nuova dimora all’altezza delle loro aspettative. Infatti la giovane coppia ha vissuto fino in questo momento nel Frogmore Cottage, luogo bellissimo ed elegante. I due hanno tuttavia già messo gli occhi su una casa veramente niente male… Harry e Meghan: la loro casa dei sogni in Canada I Duchi di Sussex si vogliono a tutti i costi trasferire in Canada e infatti proprio lì hanno trovato – forse – la loro casa dei sogni. Due cuore e una capanna? Ah no, è una villa super lusso che vale circa 35,8 milioni di dollari. Quali sono i requisiti per la casa di questa coppia? Beh, la villa in questione è di 640 metri quadrati divisi su quattro piani e ha cinque bagni, sei camere da letto, suite per gli ospiti e ovviamente un giardino enorme con un panorama ... velvetgossip

