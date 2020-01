Guillermo Mariotto gli dà del "gay". E l'Angelo ribatte: "Sono libero" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Serena Granato Nella terza e penultima puntata de Il cantante mascherato, Guillermo Mariotto ha lanciato una provocazione al vip che, a suo dire, si celerebbe dietro la maschera dell'Angelo Lo scorso venerdì 24 gennaio, è stata trasmessa su Rai 1 la terza nonché penultima puntata de Il cantante mascherato. E il nuovo appuntamento tv del talent-show condotto da Milly Carlucci ha decretato l'eliminazione del Pavone, la maschera dietro la quale si celava Emanuela Aureli. Ma non è solo per quest'ultima rivelazione che, in queste ore, il format fa discutere. In puntata, si è assistito ad uno scontro inaspettato in casa Rai, che ha visto protagonisti un giudice e un concorrente. Ad accedere direttamente alla puntata finale de Il cantante mascherato Sono stati il Leone, il Coniglio e l'Angelo, scelti tra le ultime cinque maschere rimaste in gioco. Sulle altre due maschere ... ilgiornale

