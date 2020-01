Gruppo WhatsApp segnala i posti di blocco: secondo il giudice non è reato (Di sabato 25 gennaio 2020) Creare un Gruppo WhatsApp per avvisare i partecipanti dei posti di blocco non è reato e non comporta alcuna interruzione di servizio pubblico. 49 ragazzi della Valle Scrivia, in Liguria, erano stati indagati per aver creato una chat WhatsApp in cui si segnalava la presenza di posti di blocco delle forze dell’ordine. Ora il giudice … L'articolo Gruppo WhatsApp segnala i posti di blocco: secondo il giudice non è reato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

