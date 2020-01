Grande Fratello Vip, Sonia Pattarino rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: ‘Ecco perchè non parla di me’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Sonia Pattarino ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato alcuni retroscena della sua storia con Ivan e il perché lui non parla mai di lei Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez ha deciso di non parlare più di Sonia Pattarino Ai telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello Vip non sarà di certo sfuggito un particolare su Ivan Gonzalez. Quando il modello spagnolo ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, non ha menzionato la sua avventura a Uomini e Donne e, di conseguenza, nemmeno la sua scelta Sonia Pattarino. Una volta iniziato il percorso nel reality, Ivan ha fatto di tutto per evitare l’argomento. Si è solo lasciato sfuggire qualche dichiarazione con Andrea Denver stando bene attento, però, a non fare nomi. In quelle dichiarazioni Ivan ha confessato che tra lui e Sonia non c’era nulla. Sonia attacca Ivan e svela curiosi ... kontrokultura

