Grande Fratello Vip: è scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe (Di sabato 25 gennaio 2020) Adriana Volpe e Antonella Elia hanno avuto uno scontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia Nella scorsa puntata in prima serata del Grande Fratello Vip i concorrenti candidati al televoto erano Ivan Gonzalez, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa. Tutti gli altri sono stati chiamati da Alfonso Signorini a salvare uno dei tre. La maggioranza ha deciso di salvare Fernanda e Antonella Elia si è arrabbiata per questo. Ha detto che ci sono tanti ipocriti e finti buonisti perché Fernanda non piace a nessuno, ma dal momento che ha una storia di alcolismo molto delicata allora quasi tutti hanno deciso di seguire l’onda emotiva creata per il pubblico. In particolare, Antonella si è scagliata contro Adriana Volpe. Quest’ultima ha giustificato il suo gesto pensando che Fernanda ... kontrokultura

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - Brunoverlezza : RT @ehiletyy: VAFFANCULOOO RAGA SALVATE PATRICK SALVATELO PER IL BENE MIO DI PASQUALE DEL GRANDE FRATELLO E DEL MONDOOOOOO #GFVip -