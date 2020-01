Grande Fratello Vip 2020, Sesta Puntata: Antonella Elia Fa Piangere Tutti! (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Sesta Puntata: dalle critiche a Valeria Marini, alle parole di Federico Rossi su Zequila, fino alle lacrime di Antonella Elia e all’entrata in casa del suo fidanzato. Licia Nunez scopre che la sua compagna l’ha lasciata! Ecco cos’altro è successo! Grande Fratello Vip 2020, Sesta Puntata: dalle critiche alla Marini fino all’entrata del fidanzato della Elia La Sesta Puntata del Grande Fratello Vip 2020 inizia proprio con l’argomento critiche a Valeria Marini dopo il suo ingresso nella casa per il confronto con Rita Rusic. Per alcuni concorrenti Rita si è comportata in modo molto elegante con la Marini, il problema, infatti, sono state le parole d altri inquilini come Antonio Zequila e Antonella Elia. Anche Pupo e Wanda Nara sono intervenuti. Le critiche sul fisico di Valeria possono sicuramente rimanere colpite dai commenti. Antonella Elia però non ci sta e, ... uominiedonnenews

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - svarthavx : RT @makakog: Ogni edizione del grande fratello si regge su una sola persona che tiene su tutta la baracca: #GFVIP -