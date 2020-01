Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni, cast e cosa c'è da sapere (Di sabato 25 gennaio 2020) Al via la quarta edizione del reality show mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini... today

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - ItsmeGioia : RT @pattumel: Adesso ribalto tutto: c’e’ Patrick in giardino che sta spiegando a Clizia come difendersi in amore da i narcisisti e il Grand… -