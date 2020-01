Governo, il voto in Emilia Romagna fa paura: ecco come potrebbe saltare tutto (Di sabato 25 gennaio 2020) Non solo il timore di una sconfitta, ma anche la difficoltà di tenere a bada le “fronde interne”: da Renzi a Di Maio, arrivando allo stesso Pd. Per Conte in arrivo giornate difficili: a prescindere dal voto. Vigilia tesissima per il Governo: il voto in Emilia Romagna – a seconda di come andrà – potrebbe … L'articolo Governo, il voto in Emilia Romagna fa paura: ecco come potrebbe saltare tutto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

