Gli Scavi di Pompei sono stati il terzo museo più visitato d’Italia nel 2019 (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Ministero dei Beni Culturali ha stilato la classifica dei musei italiani più visitati del 2019: gli Scavi di Pompei occupano saldamente il terzo gradino del podio - dietro soltanto a Colosseo ed Uffizi - con 4 milioni di visitatori. Bene, in generale, tutta la Campania, con 8 musei nella top 30 dei più visitati lo scorso anno. fanpage

rep_napoli : Boom dei musei campani: otto siti nella top 30 del Mibact, gli scavi di Pompei al terzo posto [aggiornamento delle… - OrizzontiI : @KRAKEN_2_KRAKEN In effetti gli scavi hanno dimostrato che è proprio lui...hanno lasciato fuori le ali - viagrazie : Dolore per le vittime e preoccupazione per il cerchio megalitico di Gobekli Tepe, vicino a Saliurfa,i cui pilastri… -