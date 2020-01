Giulia De Lellis Rompe il Silenzio su Andrea Damante e la Sua Nuova Fiamma! (Di sabato 25 gennaio 2020) Giulia De Lellis sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In base alle anticipazioni l’influencer parlerà della sua carriera, del suo ragazzo Andrea Iannone e soprattutto del suo storico ex Andrea Damante che attualmente è fidanzato con Claudia Coppola. Ecco nel dettaglio le dichiarazioni di Giulia De Lellis. Giulia De Lellis sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, e parlerà in una lunga intervista non solo della sua carriera, del suo libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)” che è già un best sellers, ma soprattutto della sua vita privata. L’influencer infatti ha rotto il Silenzio soprattutto sul suo ex storico Andrea Damante, attualmente fidanzato con Claudia Coppola, ed ha dichiarato che i due sono in ottimi rapporti e che, visto tutto quello che hanno condiviso continueranno sempre a volersi bene. Invece sulla Nuova ... gossipnews.tv

