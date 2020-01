Giulia De Lellis: ecco cosa pensa di Chiara Ferragni (Di sabato 25 gennaio 2020) Di nuovo ospite a Verissimo, Giulia De Lellis si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin, ed ha parlato del suo rapporto con Andrea Iannone, di quello con l’ex Andrea Damante e della sua vita privata in generale. L’influencer ha spiegato che sta attualmente lavorando ad un progetto pensato tre anni fa, mentre per quanto riguarda il successo del suo libro, ha rivelato che non esclude la possibilità di pubblicare un seguito, nel caso in cui le venisse data questa opportunità. Successivamente la Toffanin le ha ricordato che in molti la paragonano all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, conosciuta ormai in tutto il mondo. ecco cosa ha risposto Giulia De Lellis Sono onorata di questo, intanto lei è un’icona, è nata prima di tutti. È stata lei la prima. Poi siamo secondo me un po’ diverse, lei è più grande, ha una famiglia, un meraviglioso ... trendit

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - fanpage : Giulia De Lellis ospite a #Verissimo -