Giulia De Lellis a Verissimo parla del furto, del doping e poi sgancia la bomba: “Ho sentito Damante” (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 25 gennaio, è stata ospitata anche Giulia De Lellis. L’influencer ha parlato molto a lungo con Silvia Toffanin ed ha toccato tasti anche molto dolenti della sua vita. Come tutti i telespettatori sapranno, però, il programma viene registrato come sempre qualche giorno prima, ecco perché sono trapelate già delle anticipazioni. Tra i vari temi affrontati dalla protagonista c’è stato, ad esempio, il furto subito nel periodo di Natale, l’espulsione di Andrea Iannone dall’associazione di motociclisti e il suo rapporto con Damante. Specie su quest’ultimo argomento, ha fatto una confessione inaspettata. Giulia De Lellis e il rapporto con Iannone e Damante Nel corso dell’intervista a Verissimo, Giulia De Lellis ha parlato della sua vita personale e professionale. In merito alla prima sfera, ha dichiarato di ... kontrokultura

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - erikapretti21 : RT @Cristina__Young: Le differenze di Alfonso: se ti chiami Giulia De Lellis e sei sincera al #gfvip, meriti cazziate; se ti chiami Antonel… -