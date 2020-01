Giugliano, usano ordigno per assaltare banca: sventato furto nella notte (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGiugliano (Na) – nella notte, intorno alle 2.00, un tempestivo intervento dei Carabinieri ha contribuito a sventare un tentativo di furto ad un bancomat sul corso Campano. I militari sono stati chiamati dai residenti, svegliati nella notte dall’esplosione di un ordigno. Secondo quanto accertato dagli agenti della compagnia locale, i malviventi avevano come obiettivo un bancomat di un’agenzia bancaria. I banditi avevano piazzato un grosso ordine, la cui esplosione ha svegliato centinaia di persone residenti nella zona. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che ha portato alla fuga dei ladri. Il corso è stato chiuso al traffico per consentire alle autorità di eseguire tutti gli accertamenti di rito. L'articolo Giugliano, usano ordigno per assaltare banca: sventato furto nella notte proviene da Anteprima24.it. anteprima24

