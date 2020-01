Giorno della memoria, quell’amnesia legislativa che dimentica la Shoah di rom e sinti (Di sabato 25 gennaio 2020) Grazie alla legge n.211 del 20 luglio 2000, il 27 gennaio celebreremo la Giornata della memoria, con la quale si commemorano lo sterminio del popolo ebraico – la Shoah -, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e di quelli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. Nonché coloro che, in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. La legge sulla memoria paradossalmente porta un’amnesia: quella che riguarda un altro sterminio che ha interessato almeno 500mila rom e sinti vittime del genocidio nazista, in quello che viene ricordato all’interno delle comunità come il Porrajmos (grande divoramento) o Samudaripen (tutti morti). Nomi sconosciuti al di fuori degli addetti ai lavori, così come risultano non collegati a località ... ilfattoquotidiano

