Giornata della Memoria, il bambino scampato alla Shoah: “Grazie a un ‘bigliettaro’ ho vissuto due giorni su un tram per sfuggire ai nazisti” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Sono venuti i tedeschi al ghetto, ho visto mia madre tornare, ma un tedesco in quel momento l’ha presa e l’ha messa su un camion. Io l’ho raggiunta, ma poi non lo so come ho fatto, sono sceso dal camion e sono andato a piazza Monte Savello. E lì sono salito su un tram. C’era il bigliettaro, e sono stato due giorni sul tram”. Così Emanuele Di Porto, racconta a Sky TG24 il suo ricordo di bambino quando, quasi per miracolo, è scampato alla Shoah. In occasione della Giornata della Memoria, l’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah celebrata il 27 gennaio, Sky propone una serie di contenuti e appuntamenti nell’arco della Giornata per non dimenticare. L’appuntamento, organizzato da Sky TG24 e introdotto dal direttore della testata all-news Giuseppe De Bellis, mette insieme Memoria del passato e analisi del presente, con la ... ilfattoquotidiano

