Giorgio Gaber: la vita, la malattia e le frasi celebri del cantautore (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le figure più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra, non si può non citare Giorgio Gaber, nome d’arte di Giorgio Gaberščik. cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano fa tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni cinquanta. Giorgio Gaber: la vita e la malattia Giorgio Gaber nacque a Milano il 25 gennaio 1939, figlio di una famiglia veneto-friulana (il cognome è originario di una regione slovena). La sua vita fu profondamente segnata da una grave malattia contro la quale combatté fin da piccolo: la poliomielite. A causa della malattia la sua mano sinistra fu colta da paralisi ma grazie all’uso della chitarra che gli regalò il padre riuscì a recuperarne completamente l’uso riuscendo così ad avvicinarsi alla musica e a comporre canzoni, molte delle quali ... notizie

