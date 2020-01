Giancarlo Magalli condivide foto incidente in auto: “Brutto, ma non si è fatto male nessuno” (Di sabato 25 gennaio 2020) Giancarlo Magalli commenta su Facebook il brutto incidente avuto nel pomeriggio di ieri a Roma, a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia bis, prima dell'uscita per Formello: "incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna". Le foto condivise dal noto conduttore mostrano l'auto completamente sfasciata e al suo interno gli air bag esplosi, grazie ai quali è stato attutito l'impatto violento. fanpage

