Giancarlo Magalli coinvolto in un brutto incidente stradale: “Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo” (Di sabato 25 gennaio 2020) “È stato un miracolo l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato”. Così Marcello Cirillo, storico volto de “I Fatti Vostri”, descrive lo scenario che si è trovato davanti giovedì pomeriggio quando è stato tra i primi ad accorrere sul luogo dell’incidente in cui è rimasto coinvolto lo storico conduttore della trasmissione di Rai 2, Giancarlo Magalli. Come riferisce il quotidiano Il Tempo, Magalli, 72 anni, stava viaggiando a bordo della sua Smart sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello, quando “improvvisamente la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. coinvolto nell’incidente anche un Suv con una famiglia a bordo, per fortuna rimasta illesa”. Lo schianto è stato violento, come dimostrano le immagini pubblicate su Facebook ... ilfattoquotidiano

