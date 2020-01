GF Vip, l’annuncio del programma: “Barbara Alberti in ospedale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il GF Vip ha annunciato tramite un comunicato che la concorrente Barbara Alberti è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. Il programma non ha voluto fornire ulteriori dettagli, pertanto non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore o se stia andando soltanto a fare un controllo di routine. notizie

GF Vip - colpo di scena : arriva Serena Enardu e spiazza tutti su Pago. Poi l’annuncio di Signorini : Sorpresa al GF Vip 4: c’è pure Serena Enardu . Il suo ex compagno, Pago, è tra i concorrenti e non sa nulla della presenza di Serena in studio, da Alfonso Signorini . Nessuno lo sapeva. Il conduttore l’ha accolta in studio poco prima di far entrare il cantante nella Casa. Emozionatissima, l’ex tronista di Uomini e Donne che a Temptation Island Vip ha chiuso la relazione con Pago dopo quasi 7 anni d’amore, si è confessata con Signorini e il ...

Pago concorrente al GF Vip 2020 : arriva l’annuncio a Verissimo : Grande Fratello Vip cast: c’è Pago , che lo annuncia a Verissimo Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti che intervisterà la compagna di Piersilvio Berlusconi, tra i quali anche il secondo concorrente ufficiale del GF Vip 2020 : Pago . Difatti, durante la registrazione del programma, l’ex fidanzato di Serena Enardu ha fatto questo annuncio che ha lasciato tutti davvero di ...

Pago - da Temptation Island al Grande Fratello Vip : l’annuncio : Dopo Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila e Aristide Malnati, anche Pago ha confermato che sarà nella casa del Grande Fratello Vip. Pago al Grande Fratello Vip Aumenta sempre di più la lista di nomi che entreranno a far parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip: tra i famosi che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia c’è anche Pago . Il ...

Grande Fratello Vip - Paolo Ciavarro nel cast di Signorini : l’annuncio : Paolo Ciavarro è il nuovo concorrente del GF Vip 2020 di Alfonso Signorini Paolo Ciavarro varcherà la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip! Ad annunciare la notizia ci ha pensato il noto portale web Dagospia, che ha sempre pubblicato notizie che in seguito si sono rivelate essere vere. Un bel colpo per Alfonso Signorini , considerando che l’anno scorso il reality più famoso del piccolo schermo ha visto ospitare Eleonora Giorgi, la ...

Rita Rusic nel cast del Grande Fratello Vip : l’annuncio – VIDEO : La prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip è Rita Rusic È stata svelata oggi 3 dicembre la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Si tratta di Rita Rusic , la novità è stata resa nota dai profili […] L'articolo Rita Rusic nel cast del Grande Fratello Vip: l’annuncio – VIDEO sembra essere ...

Grande Fratello Vip - arriva il primo concorrente ufficiale : l’annuncio : Grande Fratello Vip: il reality rompe gli indugi e annuncia il primo concorrente ufficiale: ecco chi è Il Grande Fratello Vip rompe gli indugi e rende noto il primo concorrente ufficiale che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Rita Rusic. “L’esplosiva Rita Rusic, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale”, […] L'articolo Grande Fratello Vip, arriva il primo concorrente ...

