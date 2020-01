Gf Vip, ecco perché Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez - (Di sabato 25 gennaio 2020) Francesca Galici La rete ha forse scoperto qual è il gesto di Licia Nunez che avrebbe fatto arrabbiare la sua fidanzata tanto da lasciarla a mezzo social, nello sconforto della concorrente ancora incredula per quanto accaduto Licia Nunez ha scoperto di essere stata lasciata dalla sua compagna durante la puntata serale del Grande Fratello Vip. Solo poche ore prima, Barbara Eboli aveva affidato a Instagram un post nel quale spiegava, seppure in modo criptico, i motivi che l'avevano spinta a tale decisione. Incredula e sconvolta, Licia Nunez è stata tramortita dalle parole della sua fidanzata e non ha ben compreso quale fosse la situazione. "Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre...", scrive Barbara Eboli nel post che Alfonso Signorini ha ... ilgiornale

