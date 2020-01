GF VIP 4, sta nascendo l’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? (Di sabato 25 gennaio 2020) Il GF VIP 4 non smette di riservare sorprese a tutti i fans. È delle ultime ore la notizia che potrebbe nascere presto un amore tra Paolo Ciavarro e la bella Clizia Incorvaia. Tra i due ragazzi sembra esserci davvero molto feeling. Non sono rari i momenti in cui si appartano a parlare tranquillamente del più e del meno. I loro sguardi appaiono complici, l’interesse dell’uno nei confronti dell’altra sembra palpabile agli occhi di chi guarda. Ma come si stanno evolvendo le cose, per i due, nella casa più spiata d’Italia? GF VIP 4, Clizia respinge Ivan per Paolo Nelle ultime ore Clizia Incorvaia è stata abbastanza chiara, all’interno della casa del GF VIP 4, su quelli che sono i suoi gusti in termini di uomini. Le attenzioni dello spagnolo Ivan Gonzales le facevano indubbiamente piacere, ma per una questione di coerenza la ragazza non si è sentita di accettare ... kontrokultura

KontroKulturaa : GF VIP 4, sta nascendo l'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? - - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa sta male e lascia la Casa: le sue condizioni di salute - PiuIntrattenime : RT @AntoEntertainer: Ma è proprio necessaria sta #DOLLYPARTONCHALLENGE? ?????? A parte che è una tendenza tra i vip hollywoodiani, se non spie… -