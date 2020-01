Genova, una donna alla guida dell’ufficio anti-preti pedofili della Chiesa (Di sabato 25 gennaio 2020) Nasce il Servizio tutela minori voluto dal Papa e istituito a Genova da Bagnasco. La Curia: speriamo non debba mai servire ilsecoloxix

RaiUno : ??Genova Una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la… - GiovanniToti : Una mamma partorisce in casa a #Genova e questo pompiere, da perfetto papà, cambia il pannolino alla sorellina! Que… - albertoangela : Dal #Quirinale, la casa degli italiani, ai graffiti della Val Camonica, dalla Lanterna e Palazzo Doria di #Genova a… -