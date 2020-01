Gattuso: “Se siamo agli ottavi di Champions è merito di Ancelotti” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Il Napoli ha fatto una fatica pazzesca in campionato. Ma per merito della gestione di Carlo Ancelotti, siamo agli ottavi di Champions, e in semifinale di Coppa Italia. Ci manca la continuità. Non ci dobbiamo sedere, ogni volta che facciamo buone prestazioni poi ci sediamo. Dobbiamo trovare continuità e far giocare chi sta bene fisicamente”. Così Gattuso lancia il Napoli prima del match contro la Juventus. E parla di continuità anche con la società, che sta investendo tanto sul mercato. “A me non interessa il Napoli dell’anno prossimo, ma il Napoli di oggi. Voglio avere giocatori motivati che vogliono lottare per questa maglia. Bisogna fare delle scelte, dopo, e capire chi vuole rimanere o no. Per ora, bisogna fare punti per far diventare la stagione normale e non rischiare nulla. “Politano? Quando e se arriverà ne parleremo. Il Napoli in Europa ha speso di più ... ilnapolista

